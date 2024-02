Autonomia | Picierno a Meloni | ‘calpestare Sud è danno per tutto Paese’

dopo che Giorgia Meloni lo ha accusato di turpiloquio per alcune anche contro "la legge truffa" sull'autonomia differenziata. L' commissaria Pd a Caserta, e Pina Picierno, vicepresidente del

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Oggi siamo scesi in piazza per esprimere il nostro dissenso contro l’differenziata. Si tratta di una riforma destinata a spaccare in due il Paese, ad acuire le diseguaglianze, a mortificare il Mezzogiorno. Centinaia di sindaci da ogni parte del Sud hanno ricordato a Giorgiae ail governo che calpestare il Meridione significa danneggiareil Paese”. Così la vicepresidente del Parlamento Ue, Pinadel Pd, su twitter. L'articolo CalcioWeb.

De Luca, marcia l'orgoglio campano sotto Palazzo Chigi: “Meloni Una str...”. E a Fitto: “Pinguino”: È il massimo dell'offesa che si consente, dopo che Giorgia Meloni lo ha accusato di turpiloquio per alcune critiche più colorite formulate nelle scorse ...

Pina Picierno: “Sud sotto attacco ma ora deve tornare al centro della politica”: Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo del Pd, ha pochi dubbi: il Sud è sotto attacco e il governo, votato a promuovere un nuovo centralismo, “schiaccia” Comuni e regioni. Picierno, quin ...