Autonomia | Pd pronto a referendum De Luca guida la protesta dei sindaci del Sud

disposti anche al referendum". E ieri per tutta la giornata è partita la 'batteria' dem contro l'autonomia differenziata. A partire appunto da Boccia che incalza: "Il nodo fondamentale sono le

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Oggi a Roma la manifestazione contro il ddl Calderoli e per lo sblocco dei fondi di coesione per la Campania. La battaglia dem contro il provvedimento "Andiamo a dargli un po’ una sveglia". Vicenzo Deporta oggi a Roma circa 500 amministratori campani e non solo, trae consiglieri, perre contro l'