Autonomia | Meloni | non indebolisce Sud | cittadini non la temano

"Non c'è affatto un tentativo di indebolire ma di rafforzare" con l'autonomia differenziata "consapevoli dell'enorme potenziale del Mezzogiorno.

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (askanews) – L’differenziata non è “un tentativo di indebolire ma di rafforzare, consapevoli dell’enorme potenziale del Mezzogiorno d’Italia e della sua gente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, alla firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. “I– ha aggiunto – non devono avere paura di niente perchè hanno affrontato di tutto, compresa la criminalità organizzata. Possono e devono poter contare sulla sfida della reponsabilità. Noi combatteremo la ‘Ndrangheta così dimostrando che lo Stato quando ti dà qualcosa non ti chiede in cambio la tua libertà, come fa invece la criminalità organizzata. Ma lo Stato deve esserci e deve esserci con risposte serie che sono quelle che stiamo cercando di costruire”. ...