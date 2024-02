Autonomia | in pazza a Roma anche il sindaco di San Marco Evangelista Marco Cicala

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 16 febbraio 2024). Non è voluto mancare.ildi Sanarch.è sceso in piazza aoggi venerdì 16 febbraio insieme alle altre fasce tricolori e agli amministratori della provincia di Caserta, Campania e del Sud. Rispondendo all’invito del Presidente della Campania Vincenzo de Luca, il primo cittadino del comune alle porte di Caserta, ha sfilato nella capitale per esprimeretutta la sua contrarietà all’differenziata, ritenuta “una legge truffa che distrugge l’unità d’Italia”, e per manifestare tutto il suo sostegno allo sblocco del Fondo di sviluppo e coesione per impedire il divario con il Nord. A guidare il corteo ...