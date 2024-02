Autonomia differenziata | Vannini Uil | No a legge iniqua che divide anche la scuola

L'impegno della Uil Scuola Campania contro l'autonomia differenziata non si ferma!". Lo afferma la segretaria generale della Uil Scuola Rua Campania Roberta Vannini che sottolinea "la lunga

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Siamo a Roma per dire ancora una volta no all’, a unachel’Italia e lastatale. L’impegno della UilCampania contro l’non si ferma!”. Lo afferma la segretaria generale della UilRua Campania Robertache sottolinea “la lunga mobilitazione, la raccolta di oltre centoventimila firme, la richiesta pressante del mondo delladi preservare la dimensione statale e nazionale del sistema di istruzione, elementi da cui partequesta manifestazione che ci ha visti, nei mesi scorsi, e ci vede protestare oggi per unastatale e nazionale!. “In coerenza ...

