Autonomia Differenziata Lucia Dello Russo | UN I COOP | “Favorevoli per colmare gap Nord-Sud Paese”

Uil Pari Opportunità condiviso con la dirigente scolastica Lucia Anche per l'autonomia differenziata applicata al mondo della

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La riforma dell’, approvata al Senato, in questi giorni arriva alla Camera. “Il progetto di riforma attualmente in discussione in Parlamento potrebbe rappresentare una possibilità importante per le Regioni e per le imprese, in particolare, del Sud Italia. L'opportunità per le