Autonomia | De Luca in piazza e Meloni lo attacca | “Lavori anziché manifestare” Lui | “Senza soldi non si può | lavori lei str…”

Vincenzo De Luca 'Masaniello' a Roma. Il governatore della regione Campania è il leader della protesta contro il bluff Autonomia dopo l'iniziale presidio in piazza Santi Apostoli, all'esterno di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Definirlo botta e risposta è riduttivo. Perché quello tra il governatore della Campania Vincenzo Dee la premier Giorgiaè uno scontro durissimo, come non se ne vedevano da tempo in politica. L’oggetto del contendere è ancora l’differenziata, ma questa volta lo scambio di battute tra i due è diventato anche e soprattutto una questione personale. Leggere per credere. Nel giorno in cui l’ex sindaco di Salerno è sceso ina Roma con i sindaci percontro il provvedimento del governo e dove si è addirittura scagliato contro le forze dell’ordine che non volevano farlo passare, la presidente del Consiglio ha pensato bene dirlo frontalmente in maniera pesantissima. Dalla Calabria, dove si trova per la firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e ...

Il Pd si oppone fermamente all’ Autonomia differenziata ed è pronto a mettere in campo qualsiasi forza per fermarla . È aperta la battaglia dem e uno ... (ildifforme)

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è arrivato in piazza a Roma, per partecipare alla manifestazione con sindaci del sud contro ... (open.online)

De Luca paralizza il centro di Roma: «Governo indegno di un paese democratico»: «Chi vi autorizza a bloccare i sindaci Come vi permettete». Così il governatore Vincenzo De Luca alla manifestazione di Roma, in Piazza Santa Apostoli, per chiedere lo sblocco dei fondi di coesione ...

De Luca insulta Meloni: “Lavora tu str…”: "Senza soldi non si lavora. Lavora tu st...". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, davanti a Montecitorio, replica alle parole della ...

Autonomia, Pellegrino (IV): "Non permetteremo che l'Italia vada in pezzi, in piazza a Roma per dire NO all'autonomia differenziata": Politica: In risposta alla crescente spinta verso un'autonomia differenziata che minaccia l'unità nazionale, Tommaso Pellegrino, C ...