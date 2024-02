Autonomia | De Luca guida protesta Sud e attacca Meloni Tensione a Chigi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (askanews) – Si inasprisce il duello a distanza tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, e la presidente del Consiglio, Giorgia. Mentre la premier è in Calabria con il ministro Fitto per la firma dell’accordo di sviluppo e coesione, Deè arrivato a Roma con centinaia di sindaci del meridione per manifestare contro l’differenziata e per lo sblocco dei Fondi di Sviluppo e Coesione. Il governatore, prima di salire sul palco in Piazza Santi Apostoli, ha lanciato le prime frecciate alla premier. “Sepensa che la dignità del Sud sia in vendita si sbaglia, la manifestazione di oggi serve a ricordare alla presidente del consiglio e a tutto il governo che la dignità del Sud non è in vendita. Quindi chieda scusa perché sta bloccando risorse ...