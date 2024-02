Auto Elettriche | Il 2024 Sarà l’Anno di Svolta?

2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame FONTE Notizie Relazionate Economia e Mercato Articolo Mercato auto Europa, il 2023 chiude positivamente. Elettriche al 14,6% in UE 302 18 Gennaio 2024

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nel contesto attuale dell’industriamobilistica, ilsi prospetta come un anno cruciale per le(EV). Diversi fattori stanno convergendo per potenzialmente rendere questo anno un punto dinel mercato EV. Crescita del Mercato EV nelSecondo le previsioni di BloombergNEF e di Ruoteperaria, ilpotrebbe vedere una crescita del 21% nelle vendite globali di EV, raggiungendo circa 16,7 milioni di unità. Questo rappresenterebbe il 20% di tutte le vendite di veicoli a livello globale, un aumento significativo rispetto al 17% del 2023. Particolarmente impressionante è il caso della Cina, dove si prevede che gli EV rappresentino il 38% delle vendite di veicoli. Avanzamenti nell’Infrastruttura di Ricarica Un aspetto cruciale per ...

Domande dal 15 febbraio Riparte il bonus colonnine per auto elettriche . Domande dal 15 febbraio: chi può richiederlo, ecco come fare. (sbircialanotizia)

Il Supercharger più grande al mondo carica 160 auto alla volta: Attualmente, il più grande Supercharger al mondo è considerato quello presso il complesso di Harris Ranch a Coalinga, California, con 98 postazioni di ricarica. Ma con 164 stalli, la struttura di ...

Google sta per introdurre nuove funzionalità per la Ricerca in vista del Digital Markets Act europeo: Google ha presentato una serie di nuove funzionalità per lo Spazio economico europeo (SEE). Le modifiche fanno parte delle misure di Google per conformarsi al Digital Markets Act (DMA) dell’ Unione Eu ...

Auto elettriche: nel 2023 sono aumentati di parecchio i punti di ricarica: Nel 2023 c’è stata una crescita significativa nell’infrastruttura di ricarica per auto elettriche in Italia, superando i progressi di altri paesi europei importanti come Francia, Germania e Regno ...