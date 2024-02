si stanno concentrando in questo momento nell' si stanno concentrando in questo momento nell'area del nuovo parcheggio per circa 50 auto e 8 bus e diverse squadre a terra di vigili del fuoco e

Auto a fuoco nell’area del Taburno, si sospetta il dolo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio questa notte a Tocco Caudio, ad essere stata avvolta dalle fiamme una Volkwasgen Golf in sosta in località Riola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere il rogo e i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini . Tutto lascia pensare, secondo i primi accertamenti, che si tratterebbe di un incendio doloso. I militari intervenuti, pare abbiano individuato nelle vicinanze dell’Autovettura tracce di liquido infiammabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncendio questa notte a Tocco Caudio, ad essere stata avvolta dalle fiamme una Volkwasgen Golf in sosta in località Riola. Sul posto sono intervenuti i Vigili delper spegnere il rogo e i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini . Tutto lascia pensare, secondo i primi accertamenti, che si tratterebbe di un incendioso. I militari intervenuti, pare abbiano individuato nelle vicinanze dell’vettura tracce di liquido infiammabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Attacco terroristico nel Sud di Israele, almeno due morti: AGI - Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco terroristico nel Sud di Israele. Secondo i soccorritori, tre persone sono in condizioni gravi mentre altre due, tra cui u ... Bagnacavallo. Misteriosamente in fiamme l’auto di un agente della Polizia locale. I colleghi lanciano una raccolti fondi comprarne una nuova: La sua è “misteriosamente” andata a fuoco nel cuore della notte, pochi giorni fa ed è stata completamente distrutta. Se inizialmente si era pensato che all’origine delle fiamme vi fosse stato un ... Crollo Firenze, vigili fuoco estraggono operai coinvolti, le immagini: FIRENZE (ITALPRESS) - Sono stati estratti vivi dai Vigili del fuoco tre operai sepolti dalle macerie del crollo del solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest di Firenze.tvi/gtr] ...

Video di Tendenza