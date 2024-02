Aubameyang fa la storia dell'Europa League | 30 gol come Falcao ma arriva Lukaku la classifica dei bomber

Una rete storica per Big Rom che diventa il terzo miglior marcatore della storia dell'Europa League: davanti a lui solo Falcao e Aubameyang. Nel finale Ivanusec fa tremare la Roma colpendo il palo

Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: vince il Milan, pari per la Roma: Doppiette per Ruben Loftus-Cheek col Milan e Ángel Di María col Benfica, pari per la Roma, mentre Pierre-Emerick Aubameyang guadagna un posto nella storia della UEFA Europa League.

Lukaku tra i migliori marcatori della storia dell’Europa League: il dato: Romelu Lukaku, grazie alla rete di oggi, sale sul podio dei migliori marcatori all time dell'Europa League. La Roma esce indenne dal De Kuip. I giallorossi passano in svantaggio al termine del primo ...

Le esultanze passate alla storia, la Juve fa tendenza: tre ex in classifica: Celebrazioni diventate iconiche, gesti che hanno fatto discutere, momenti di calcio che hanno lasciato il segno: ecco la graduatoria della rivista FourFourTwo ...