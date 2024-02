IL COMMENTO - 'Se non facciamo lo sforzo di andare oltre ai come ha fatto la Cgil di Roma, che il 48% dei nuovi contratti come ha fatto la Cgil di Roma, che il 48% dei nuovi contratti attivati

"Attivati contratti non richiesti": stangata da 900mila euro al Servizio Energetico Italiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 900 mila euro a Servizio Energetico Italiano. L'istruttoria dell'Antitrust ha infatti permesso di accertare che, da luglio 2022, la società ha concluso contratti e attivato forniture non richieste in assenza della sottoscrizione o del consenso da parte del consumatore, peraltro richiedendo il pagamento di corrispettivi non dovuti, in violazione degli articoli 20 e 26 lett. f in combinato disposto con l'articolo 66 quinquies del Codice del consumo. Inoltre Servizio Energetico Italiano in alcuni casi non ha inviato o ha inviato tardivamente la documentazione contrattuale e ha imposto ostacoli all'esercizio del diritto di ripensamento, violando così gli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo.

