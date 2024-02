Ismail Abu Omar , rimasto ferito ieri in un attacco vicino a Rafah, è un vice comandante di Hamas. L'uomo, secondo Israele, oltre a lavorare per l'emittente di proprietà del Qatar, opera come vice

Attacco di Israele a Rafah, Noury (Amnesty): "Il mondo si porterà una macchia enorme sulla coscienza" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia, a Fanpage.it: "A Rafah c'è rischio concreto e imminente di genocidio. Se la comunità internazionale non riuscirà a fermare Israele dal mettere in pratica l'offensiva di terra a Sud della Striscia di Gaza si porterà sulla coscienza una macchia enorme. Abbiamo nuove prove di attacchi illegali israeliani che vanno indagati come crimini di guerra".

