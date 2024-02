Atp Rotterdam | oggi c’è Sinner-Raonic | orario e dove vedere il match in tv

L'altoatesino nei quarti affronta il canadese che nel turno precedente ha superato il kazako

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – Continua la cavalcata di Jannikal torneo di. L'altoatesino venerdì sera (ore 20.50), giocherà i quarti di finale contro il canadese Milos. Agli ottaviha battuto 6-3, 3-6, 6-3 un ostico Gael Monfils che, soprattutto nel secondo set, ha messo in difficoltà l'azzurro. Una vittoria ottenuta grazie alla propria forza mentale, perché Monfils nel secondo ha dimostrato di sapersi rialzare e avere colpi che possono mettere in difficoltà chiunque, nonostante non sia più il tennista di qualche anno fa. Dopo un primo setha subito la forza del giovane italiano, infatti, nel secondo ha piazzato un 3-6 sfruttando ogni errore dell'avversario. Nel terzoha approfittato di due doppi falli di Monfils ed è tornato ...