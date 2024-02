ATP Rotterdam | Monaco | “Sinner si è tolto le scimmie dalle spalle | ora mantenga la leggerezza”

per compiere un altro passo verso il terzo posto nel ranking Atp. assente a Rotterdam dove ha trionfato un anno fa. Contro Van De "Ho lavorato molto a Monaco ma volevo venire qui e sentire il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Janniknon vuole fermarsi e conferma la sua imbattibilità stagionale nel 2024, battendo anche il francese Gael Monfils 6-3 al terzo set e raggiungendo il big server canadese Milos Raonic ai quarti di finale dell’ATP 500 di. Nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido(commentatore tecnico di Eurosport), il focus è stato posto proprio sul match dell’azzurro e sulle prospettive di tabellone nel torneo olandese. “Hurkacz sarebbe stato eventualmente in semifinale, ha perso con Griekspoor che sta diventando sempre più ‘Mr. tie-break’ perché ne sta vincendo davvero tantissimi. Raonic ha le caratteristiche per essere un giocatore molto fastidioso, soprattutto indoor ed in condizioni ...