Atp Rotterdam 2024 | Sinner punta la semifinale | a contendergli il posto un redivivo Raonic

che aprirebbe a Sinner le porte del n.3 nel ranking Atp, con l' con l'approdo in finale a Rotterdam. La vittoria su Monfils Contro Per l'altoatesino è la dodicesima vittoria su dodici nel 2024.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Anche a, pur cedendo il suo primo set della settimana, Jannikcontinua a vincere. Per il 22enne di Sesto Pesturia – ancora imbattuto nel– con quella su Gael Monfils le vittorie in stagione sono diventate 9 (10 con le due esibizioni del Kooyong Classic), la striscia positiva includendo anche i tre successi di Coppa Davis è arrivata a 12 e il record nelle ultime 30 sfide giocate recita un inquetante (per gli avversari) score di 29 vinte e 2 perse. Numeri che nel corso degli ultimi due decenni siamo stati abituati a leggere accanto ai Djokovic, Nadal e Federer. La strada è senza dubbio lunga e non sempre tutto girerà così alla perfezione, ma in questo momento Jannik pare essere diventato quella tipologia di giocatore contro il quale gli avversari alla prima difficoltà faticano a restare mentalmente nella partita ...