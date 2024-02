Atp Rotterdam 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming con Sinner

3 della classifica Atp. Un traguardo che sarà centrato, a spese del russo Daniil Medvedev, in caso di approdo in finale a Rotterdam.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il, le, gli, latv edel ATP 500 di, torneo di scena da lunedì 12 a domenica 18 febbraio. Jannikva a caccia della vittoria dopo la finale dello scorso anno, nella speranza di bissare il successo ottenuto a Melbourne e soprattutto di ottenere i punti necessari per superare Daniil Medvedev al terzo posto del ranking. I principali rivali dell’azzurro saranno Rublev e Rune, al via insieme ad altri due top 10 come Hurkacz e De Minaur. Ai nastri di partenza anche altri due tennisti italiani, ovvero Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. TABELLONE MONTEPREMI La diretta televisiva del Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento ...

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 500 di Rotterdam 2024 , evento in programma dal 12 al 18 febbraio. Il protagonista più atteso non può ... ()

ATP Rotterdam, il tabellone di Jannik Sinner ha subito stravolgimenti con tante uscite eccellenti: Jannik Sinner dopo l’accesso ai quarti nel torneo di Rotterdam: “quando non giochi il tuo miglior tennis, è importante trovare un modo per vincere. Solo un po’ di indurimento muscolare al gomito” (con ...

A che ora Sinner-Raonic oggi in tv, ATP Rotterdam 2024: dove vederlo, programma, streaming: E' tempo di quarti di finale per il main draw di singolare maschile del torneo ATP 500 di Rotterdam: oggi, venerdì 16 febbraio, l'azzurro Jannik Sinner: testa di serie numero 1, affronterà il canadese ...

Sinner sfida Raonic nei quarti a Rotterdam: dove vedere la sfida in tv: Battuto Monfils, l'azzurro trova il canadese, ex. n. 3 del mondo, sceso ora al n. 309 a causa dei 2 anni di stop per infortunio. Il match andrà in scena in ...