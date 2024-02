ATP Delray Beach | Flavio Cobolli piega Zachary Svajda in tre set e approda ai quarti di finale

In questi giorni sul canale collocato al numero 203 del bouquet Sky si alternano le immagini del torneo olandese agli open WTA 1000 di Doha e gli ATP 250 di Buenos Aires e Delray Beach.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Missione compiuta per. Il giovane tennis romano prosegue nella sua avventura nell‘ATP250 di(USA), vittorioso negli ottavi dicontro lo statunitense(n.146 del ranking). Una partita non semplice che il tennista romano ha per larghi tratti fatto lui come impostazione tattica, al cospetto di un avversario che giocava “di rimessa”, per cercare di provocare gli errori di. Ne è venuto fuori un match lottato, vinto dal nostro portacolori con il punteggio di 6-4 6-7 (1) 6-1. Con questo risultato il giocatore tricolore ha raggiunto virtualmente la posizione n.68 del ranking ATP. Neidiaffronterà la testa di serie n.2 del torneo, ...