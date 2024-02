Atp Delray Beach 2024 | montepremi e prize money

Il romano si è imposto sul 21enne Zachary Svajda in tre set ROMA - Flavio Cobolli accede ai quarti di finale del "Delray Beach Open", Atp 250 da 661.585 dollari in corso sul cemento del Delray Beach Stadium & Tennis Center. Il romano, numero 72 del mondo, ha sconfitto 6 - 4, 6 - 7(1), 6 - 2 il 21enne Zachary

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 12 al 18 febbraio. Ci sono anche Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli tra i partecipanti al tradizionale torneo che si svolge in Florida. Parte infatti da qui una lunga trasferta oltreoceano per i due azzurri, che rimarranno in Nordamericano fino al torneo di Miami. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Iltotale del torneo è di €614.622 con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.ATP 250PRIMO TURNO – € 6.578 (0 punti) SECONDO TURNO – € 10.764 (25 ...