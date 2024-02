Flavio Cobolli sfiderà Frances Tiafoe nei quarti di finale dell' ATP 250 di Delray Beach 2024 , torneo in programma sul cemento statunitense. Non vuole smettere di stupire il tennista azzurro, ripescato come lucky loser e capace di sconfiggere prima Daniel e poi

ATP Delray Beach 2024, il tabellone di Cobolli e chi affronterà nei prossimi turni (Di venerdì 16 febbraio 2024) Da lucky loser l’azzurro Flavio Cobolli è arrivato a giocarsi i quarti di finale dei Delray Beach Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250: per lui nella serata italiana ci sarà la sfida contro il padrone di casa statunitense Frances Tiafoe, numero 2 del seeding. Nella parte bassa del tabellone, inoltre, è presente un’altra testa di serie statunitense, il numero 3 Tommy Paul, che se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson: il vincitore di questo incontro sarà l’avversario di Cobolli nell’eventuale semifinale. La parte alta del main draw vede la presenza di una sola testa di serie, che risponde però al nome di Taylor Fritz, con lo statunitense che è accreditato del numero 1, ed affronterà l’australiano Rinky Hijikata. L’ultimo semifinalista, infine, verrà ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) Da lucky loser l’azzurro Flavioè arrivato a giocarsi i quarti di finale deiOpendi tennis, torneo di categoria ATP 250: per lui nella serata italiana ci sarà la sfida contro il padrone di casa statunitense Frances Tiafoe, numero 2 del seeding. Nella parte bassa del, inoltre, è presente un’altra testa di serie statunitense, il numero 3 Tommy Paul, che se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson: il vincitore di questo incontro sarà l’avversario dinell’eventuale semifinale. La parte alta del main draw vede la presenza di una sola testa di serie, che risponde però al nome di Taylor Fritz, con lo statunitense che è accreditato del numero 1, edl’australiano Rinky Hijikata. L’ultimo semifinalista, infine, verrà ...

