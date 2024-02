Non si ferma la marcia di Andrea Vavassori all'ATP 250 di Buenos Aires , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il torinese si è qualificato per i quarti di finale battendo il

ATP Buenos Aires, c’è lo spauracchio Alcaraz ai quarti per Vavassori. Coria sorprende Norrie (Di venerdì 16 febbraio 2024) Prosegue il torneo sulla terra di Buenos Aires. Gioia a metà per l’Italia, che ha visto nel pomeriggio il bel successo di Andrea Vavassori su Laslo Djere mentre in serata Luciano Darderi si è dovuto arrendere nella rivincita con Sebastian Baez. Il finalista di doppio degli Australian Open ha raggiunto per la seconda volta in carriera i quarti di finale, e avrà di fronte un osso durissimo in Carlos Alcaraz. Il numero 2 del mondo ha avuto più problemi di quanto dica il 6-2 7-5 finale per superare l’argentino Camilo Ugo Carabelli, numero 134 delle classifiche mondiali. Quattro i turni di servizio persi, di cui i primi due della partita, rischiando poi di complicarsi la vita nel finale, non chiudendo la sfida quando va a servire per il match riuscendoci poco dopo sulla battuta del suo dirimpettaio. Quel ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di venerdì 16 febbraio 2024) Prosegue il torneo sulla terra di. Gioia a metà per l’Italia, che ha visto nel pomeriggio il bel successo di Andreasu Laslo Djere mentre in serata Luciano Darderi si è dovuto arrendere nella rivincita con Sebastian Baez. Il finalista di doppio degli Australian Open ha raggiunto per la seconda volta in carriera idi finale, e avrà di fronte un osso durissimo in Carlos. Il numero 2 del mondo ha avuto più problemi di quanto dica il 6-2 7-5 finale per superare l’argentino Camilo Ugo Carabelli, numero 134 delle classifiche mondiali. Quattro i turni di servizio persi, di cui i primi due della partita, rischiando poi di complicarsi la vita nel finale, non chiudendo la sfida quando va a servire per il match riuscendoci poco dopo sulla battuta del suo dirimpettaio. Quel ...

