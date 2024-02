Atp Buenos Aires 2024 | programma e ordine di gioco venerdì 16 febbraio con Vavassori

Dopo aver eliminato Pellegrino e Monteiro nelle qualificazioni e Seyboth Wild al primo turno, Andrea Vavassori schianta nbsp; anche Laslo Djere 6 - 4, 7 - 5 e vola ai quarti di finale dell'Argentina

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ile l’didi16per il torneo ATP di. Sulla terra rossa della capitale argentina va in scena la giornata dedicata ai quarti di finale, con anche l’Italia protagonista. Andreaè infatti atteso a un impegno proibitivo contro Carlos Alcaraz, con i due che si sfideranno come secondo match dopo la sfida tra Lajovic e la sorprendente wild card argentina Diaz Acosta. Tanti giocatori di casa in campo, con il pubblico dipronto a farsi sentire. Di seguito ildettagliato. Ildi16(orari italiani) Campo Guillermo Vilas, a ...

Vavassori nei quarti a Buenos Aires: ora aspetta il vincitore di Alcaraz-Carabelli: Il torinese, finalista con Bolelli all'Australian Open nel doppio, è tra i primi otto del torneo argentino dopo aver battuto Laslo Djere, n. 35 al mondo, col punteggio di 6-4 7-5.