Atp Buenos Aires 2024 | montepremi e prize money

ai quarti contro il piemontese BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Si chiude al secondo turno l'avventura di Luciano Darderi all'"IEB+ Argentina Open", Atp 250 sulla terra battuta del Buenos Aires Lawn

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma dal 12 al 18 febbraio. Dopo Cordoba è il turno di uno storico torneo di questa stagione sul rosso sudamericano. Carlos Alcaraz ha scelto di giocare un paio di settimane sul rosso prima di trasferirsi negli Stati Uniti per il Sunshine Double e sarà la prima testa di serie del tabellone. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Iltotale del torneo è di €595.678, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.ATP 250PRIMO TURNO – € 6.391 (0 ...

Il programma e l’ ordine di gioco di venerdì 16 febbraio per il torneo ATP di Buenos Aires 2024 . Sulla terra rossa della capitale argentina va in ... (sportface)

ATP 250 Buenos Aires, Alcaraz avanti soffrendo: sfiderà Vavassori. Out Darderi: Lo spagnolo si impone in due set su Camilo Ugo Carabelli, che nel secondo ha avuto anche tre palle break per andare a servire per il set; bella vittoria del piemontese su Laslo Djere ...

ATP Buenos Aires, c’è lo spauracchio Alcaraz ai quarti per Vavassori. Coria sorprende Norrie: Prosegue il torneo sulla terra di Buenos Aires. Gioia a metà per l'Italia, che ha visto nel pomeriggio il bel successo di Andrea Vavassori su Laslo Djere mentre in serata Luciano Darderi si è dovuto a ...

Vavassori-Alcaraz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Buenos Aires 2024: A che ora e come seguire Vavassori-Alcaraz, incontro valevole per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Buenos Aires 2024.