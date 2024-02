Ato Rifiuti | l’Ugl incalza | “Continua la paralisi gestionale”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“A distanza di due mesi l’ATOa tacere. Come intende salvare la gestione pubblica? Certamente non stare ad aspettare”. Così in una nota Nunzio Marotta, segretario provinciale dell’ Ugl Igiene Ambientale in merito al caso Ato. “L’antitrust e i ricorsi hanno impedito all’ATO di assegnare la gestione del servizio a IrpiniaZero. L’ente d’ambito deve trovare un alternativa per la gestione del ciclo integrato. La Provincia è pronta a cedere Irpiniambiente ai Sindaci anche a rate. Cosa si sta aspettando? Come si vuol procedere? La decisione sulla gestione deideve essere ponderata attentamente, mantenere la gestione pubblica o privatizzare il ciclo integrale dei? Con gara europea. Sappiamo che il tempo è breve e si avvicina sempre di più il commissariamento con ...