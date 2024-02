Atletico Madrid-Las Palmas sabato 17 febbraio 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici Simeone potrebbe fare ampio turnover

Girona atteso a Bilbao, Atletico ospita Las Palmas mentre il Barcellona gioca a Vigo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le ultime due partite giocate hanno avuto dei verdetti piuttosto amari per l’: i Colchoneros hanno infatti perso sia nella semifinale di andata di Copa del Rey contro l’Athletic tra le mura amiche che nella trasferta di Liga al Sanchez Pizjuan. La squadra basca, oltre a contendere la finale di coppa nazionale ai madrileni, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Atletico Madrid-Las Palmas è una gara valida per la venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: tv, formazioni e ... (ilveggente)

Fra quattro giorni l’Atlético Madrid sarà a Milano per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ciarravano , nel corso di ... (inter-news)

Le parole di Diego Simeone , ex calciatore e ora allenatore dell’ Atletico Madrid , in vista degli ottavi di Champions conto l’Inter Diego Simeone , ... (calcionews24)

Ivan Provedel , portiere della Lazio , ha parlato ricordando il gol messo a segno di testa in Champions contro l’Atletico Madrid Ivan Provedel , ... (calcionews24)

Inter-Atletico, Sky, Prime o Canale 5 Dove vedere la partita di Champions in tv: Inter-Atletico Madrid si disputerà martedì 20 febbraio alle 21:00 e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su ...

Marotta spavaldo: “Fra noi e il PSG nessuna differenza. Su Lautaro e l’Atletico…”: Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Salernitana.

Pagina 2 | Inter, Marotta: "Lautaro al Psg Rischio quotidiano. Zielinski e Taremi...": L'amministratore delegato dei nerazzurri ha parlato prima del match contro la Salernitana facendo il punto della situazione ...