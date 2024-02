Atletico Madrid-Las Palmas | Liga | tv | formazioni | pronostici

Top 50 Gol 2023 ore 21:00 Calcio Serie A: Monza - Milan (replica) ore 22:55 Boxe: Katie Taylor vs Amanda Serrano (replica) MARTEDI 20 FEBBRAIO 2024 ore 12:00 Calcio Liga: Atletico Madrid - Las

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 16 febbraio 2024)-Lasè una gara valida per la venticinquesima giornata dellae si gioca sabato alle 14:00: tv,L’inaspettata sconfitta contro il Siviglia nell’ultimo turno non solo ha lasciato in dote tre punti in meno con l’avvicinamento dell’Athletic Bilbao adesso distante solamente due punti dal quarto posto, ma anche l’infortunio di Morata che non ci sarà né contro il Lase nemmeno per la gara di martedì in Champions League a San Siro contro l’Inter. Non è un momento serenissimo dentro i Colchoneros di Simeone, che però non possono permettersi nemmeno un minimo passo falso. Ne va dell’intera stagione. Depay (AnsaFoto) – Ilveggente,.itQuindi in casa madrilena si pensa solo ed esclusivamente al Las, un ...