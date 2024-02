La manifestazione, organizzata da Atletica Silca Conegliano, con Ragazzi dai 9 ai 16 anni delle primarie e delle secondarie di si sono sfidati lungo due percorsi di 200 metri (uno davanti al

Brillantissima prestazione per la 19enne forlivese Carlotta Fedriga , in forza all’Edera e allenata dalla mamma Giuliana Spada, olimpica ed ex ... (sport.quotidiano)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 Secondo nullo di fila per Larissa Iapichino che deve ancora prendere bene le misure. 17.38 Fa ancora ... (oasport)

Zane Weir fa subito le cose in grande al debutto stagionale. Il Campione d’Europa Indoor ha troneggiato nella gara di getto del peso andata in scena ... (oasport)

Zane Weir e Leonardo Fabbri sono instacabili e torneranno subito in gara dopo la spettacolare sfida andata in scena a Nordhausen domenica scorsa, ... (oasport)

Atletica: due anni di squalifica per doping per il mezzofondista Mo Katir: Il mezzofondista spagnolo Mo Katir ha ricevuto una squalifica di due anni dall’Unità di integrità dell’atletica leggera. Lo sportivo è ritenuto responsabile di tre infrazioni riguardanti le reperibili ...

Assoluti al via: le Marche per Ancona 2024: Tutto pronto ad Ancona per l’evento più atteso della stagione invernale. È il weekend dei Campionati italiani assoluti indoor, la massima rassegna tricolore al PalaCasali con tante stelle azzurre saba ...

Atletica, al via gli Assoluti Indoor di Ancona: domani Iapichino e Furlani nel lungo: Sono 11 i titoli in palio sabato nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. È il giorno del salto in lungo con la grande attesa per le prove di Larissa Iapichino (Atl. Fir ...