Atalanta-Sassuolo | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

sabato 17 febbraio ore 18:00 (DAZN) Atalanta - Sassuolo

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’ospita ilnella sfida del saturday night della 25ª Giornata di Serie A. I bergamaschi vogliono dare continuità a un buon momento in termini entusiasmo e risultati per consolidare un piazzamento fra le prime 4 che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Ilha bisogno di fiducia e punti per lasciarsi alle spalle la zona retrocessione. Vediamo i dettagli del match. Ledi(3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. Squalificati: nessuno Indisponibili: Lookman, Palomino All. Gasperini(4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; ...