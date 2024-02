Atalanta-Sassuolo | le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Infine diamo un'occhiata alle probabili formazioni delle venti sabato 17 febbraio ore 18:00 (DAZN) Atalanta - Sassuolo, sabato 17

Alessio Dionisi , allenatore del Sassuolo , presenta in conferenza stampa la sfida con l'Atalanta, match valido per la 25ª giornata di... (calciomercato)

“E’ di certo una partita molto difficile perché l’Atalanta è in fiducia, lotta per la Champions, però poi ci siamo noi. Abbiamo 15 finali, non c’è ... (sportface)

I precedenti nerazzurri con l’arbitro di Atalanta-Sassuolo: Un arbitro emiliano contro gli emiliani, in rete qualche tifoso orobico ha messo in risalto questo particolare: noi vi facciamo vedere i precedenti ...

Dionisi "Punti a Bergamo, al Sassuolo non basta più la prestazione": 'Atalanta in fiducia e in lotta per la Champions, per noi è una delle 15 finali', dice il tecnico neroverde SASSUOLO (ITALPRESS) - 'Abbiamo di ...

Pronostici Serie A: probabili formazioni, statistiche e scommesse su TUTTE le partite della 25a giornata in un click: Pronostici Serie A 2023-24 25a giornata. Tutte le partite del campionato di calcio italiano del 16-18 febbraio in un click.