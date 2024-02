Trionfo pesante e convincente anche per l'Atalanta , che mantiene la Dea vince senza difficoltà in trasferta contro il Genoa per mentre fanno 1 - 1 Sassuolo e Torino . I risultati della

Atalanta-Sassuolo: la Dea è senza Lookman e Palomino, ma vuole l’ottava vittoria consecutiva in casa (Di venerdì 16 febbraio 2024) Bergamo, 16 febbraio 2024 – Sabato sera al Gewiss Stadium l’Atalanta, contro un Sassuolo in grande difficoltà, cerca la sua quinta vittoria consecutiva in campionato: sarebbe l’ottava consecutiva in casa.Partita sulla carta a senso unico, con la Dea lanciata come un treno: negli ultimi due mesi tra campionato e coppe dieci vittorie e un pareggio in dodici partite. Nerazzurri che in questo 2024 hanno vinto sei partite su sette, con il solo pareggio a Roma il 7 gennaio. Numeri da rullo compressore per una Dea che sulla carta non dovrebbe avere problemi contro un Sassuolo privo della sua stella Berardi, oltre che di Obiang e Toljan. Il tecnico degli emiliani, Dionisi, a Bergamo probabilmente si gioca la panchina dopo il deludente pareggio ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Bergamo, 16 febbraio 2024 – Sabato sera al Gewiss Stadium l’, contro unin grande difficoltà, cerca la sua quintain campionato: sarebbein.Partita sulla carta a senso unico, con la Dea lanciata come un treno: negli ultimi due mesi tra campionato e coppe dieci vittorie e un pareggio in dodici partite. Nerazzurri che in questo 2024 hanno vinto sei partite su sette, con il solo pareggio a Roma il 7 gennaio. Numeri da rullo compressore per una Dea che sulla carta non dovrebbe avere problemi contro unprivo della sua stella Berardi, oltre che di Obiang e Toljan. Il tecnico degli emiliani, Dionisi, a Bergamo probabilmente si gioca la panchina dopo il deludente pareggio ...

