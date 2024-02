proprio all'Atalanta: negli occhi di tutti gli innamorati del Nato nel 2004, non più assegnato dal 2011 al 2017, nel 2018 è stato tradito solo dal sopracciglio destro alzato come nei giorni di

Atalanta, non solo attacco. Kolasinac guida il muro (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’Atalanta che segna a raffica con i vari De Ketelaere, Koopmeiners, Lookman, Scamacca, sta trovando il suo vero punto di forza in una difesa poco perforabile. Appena quattro gol subiti in campionato negli ultimi due mesi. Quella della Dea è la quinta retroguardia del campionato con 23 gol incassati, ma di questi 9 sono arrivati in sole tre partite, nelle trasferte sui campi di Fiorentina, Lazio e Torino, in tre sconfitte. Nerazzurri battuti anche quando hanno incassato due gol da Frosinone, Inter e Napoli, con la sola eccezione del successo contro il Milan per 3-2. Togliendo anche queste quattro partite resta un bilancio di appena 6 gol subiti nelle altre 17 giornate. Quasi un gol ogni tre partite, una media frutto di una difesa che si è cementata con l’esplosione del 23enne portiere Carnesecchi, con la crescita del 20enne gioiello Scalvini, che ha smussato alcune ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) L’che segna a raffica con i vari De Ketelaere, Koopmeiners, Lookman, Scamacca, sta trovando il suo vero punto di forza in una difesa poco perforabile. Appena quattro gol subiti in campionato negli ultimi due mesi. Quella della Dea è la quinta retroguardia del campionato con 23 gol incassati, ma di questi 9 sono arrivati in sole tre partite, nelle trasferte sui campi di Fiorentina, Lazio e Torino, in tre sconfitte. Nerazzurri battuti anche quando hanno incassato due gol da Frosinone, Inter e Napoli, con la sola eccezione del successo contro il Milan per 3-2. Togliendo anche queste quattro partite resta un bilancio di appena 6 gol subiti nelle altre 17 giornate. Quasi un gol ogni tre partite, una media frutto di una difesa che si è cementata con l’esplosione del 23enne portiere Carnesecchi, con la crescita del 20enne gioiello Scalvini, che ha smussato alcune ...

