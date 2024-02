ATA | dalle graduatorie terza fascia ai nuovi profili fino alla mobilità verticale Il punto con Varengo Cisl Scuola LIVE Venerdì 16 febbraio alle 15 | 00

riguardanti le nuove norme sull'ordinamento dei profili Ata, si è "I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle

Cominciano i playoff di Europa League . Non solo Milan e Roma in campo questa sera, ma tutte le altre sfide che determineranno le altre 8 ... (calciomercato)

Ascoli - Un altro colpo al negozio self-service Weedy shop in via Cesare Battisti in pieno centro storico. Poco dopo i tre malviventi hanno ... (corriereadriatico)

Quanti docenti e ATA vanno in pensione nel 2024 Tabelle per regione: Quanti docenti e ATA andranno in pensione nel 2024 Il Ministero dell'istruzione ha reso noti i dati sui pensionamenti del personale della scuola previsti quest'anno. Ecco le Tabelle con i dati per og ...

Aggiornamento ATA terza fascia 2024, tutte le novità: Un riepilogo delle novità che interesseranno le graduatorie ATA di terza fascia col nuovo aggiornamento previsto in primavera.

Graduatorie ATA 24 mesi, quando i bandi di concorso La certificazione informatica non sarà richiesta: i requisiti restano uguali: Le graduatorie ATA 24 vengono utilizzate per i ruoli e le supplenze. La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, novità introdotta dal nuovo CCNL 2019-21 per le graduatorie di terza ...