Il weekend si avvicina e cresce l'attesa per gli appuntamenti nazionali e regionali FIDAL. Sabato 17 e domenica 18 febbraio, si disputano al PalaCasali di Ancona i Campionati italiani Assoluti indoor, un'occasione importante per due atlete valdostane, Corinne Challancin ed Eleonora Foudraz. Per Eleonora Foudraz, iscritta con il quarto tempo di accredito

Assoluti di Atletica, ad Ancona i migliori atleti d’Italia: obiettivo Mondiali di marzo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ancona – E’ tutto pronto ad Ancona per gli Assoluti Indoor di atletica Leggera. Ci saranno tutti i grandi atleti italiani in pista e in pedana per puntare al prestigioso podio tricolore. Dal 17 al 18 febbraio si svolgeranno le due piene giornate di gare. La competizione è una tappa fondamentale per definire la squadra azzurra che parteciperà ai Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo). La copertura televisiva (fidal.it) Due giornate di gare, anche in tv, per i Campionati italiani Assoluti indoor di Ancona. La massima rassegna tricolore al coperto sarà trasmessa su RaiSport nel pomeriggio di sabato 17 febbraio, dalle ore 15.00 alle 16.30, e di domenica 18 febbraio, dalle 15.00 alle 16.55. Negli stessi orari la ... Leggi tutta la notizia su ilfaroonline (Di venerdì 16 febbraio 2024)– E’ tutto pronto adper gliIndoor diLeggera. Ci saranno tutti i grandiitaliani in pista e in pedana per puntare al prestigioso podio tricolore. Dal 17 al 18 febbraio si svolgeranno le due piene giornate di gare. La competizione è una tappa fondamentale per definire la squadra azzurra che parteciperà aiindoor di Glasgow (1-3). La copertura televisiva (fidal.it) Due giornate di gare, anche in tv, per i Campionati italianiindoor di. La massima rassegna tricolore al coperto sarà trasmessa su RaiSport nel pomeriggio di sabato 17 febbraio, dalle ore 15.00 alle 16.30, e di domenica 18 febbraio, dalle 15.00 alle 16.55. Negli stessi orari la ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Assoluti day 1: undici titoli da assegnare: Sono 11 i titoli in palio sabato nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. È il giorno del salto in lungo con la grande attesa per le prove di Larissa Iapichino (Atl. Fir ... Atletica Leggera, nel week-end lo show degli Assoluti Indoor al PalaCasali: Tutto pronto per la due giorni di sabato e domenica al PalaIndoor, durante la quale verranno assegnati i titoli nazionali e che vedrà la partecipazione di molte stelle azzurre, le quali si sfideranno ... Atletica, Zaynab Dosso sfonderà i 7 secondi Iapichino attesa agli Assoluti, ci sono Besana e Molinarolo: Si preannuncia grande spettacolo ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera, che andranno in scena al PalaCasali di Ancona nel weekend del 17-18 febbraio. Tante stelle del panorama tricolore si ...

Video di Tendenza