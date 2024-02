Associazione a delinquere di tipo mafioso | 36 arresti

emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura di quest'ultimo capoluogo, nei confronti dei membri di un'associazione a delinquere di tipo camorristico operante nell'agro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA), unitamente ai militari del Comando Provinciale di Salerno, del Gruppo di Torre Annunziata (NA) e delle Compagnie Carabinieri di Ferrara e Potenza hanno eseguito una Ordinanza di custodia cautelare – emessa dal GIP di Salerno su richiesta di questa Procura – nei confronti di 36 soggetti componenti di un’dioperante nell’Agro Nocerino Sarnese e nella Provincia di Napoli. Il provvedimento ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver costituito un clan di camorra autodefinito famiglia per via dei vincoli di parentela che legano i principali indagati e al cui vertice si pone Dario Federico di Boscoreale, il quale, ...