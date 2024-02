Asset gonfiati | Trump condannato a pagare 354 milioni

Processo civile a New York. Condannati anche i figli Donald Jr ed Eric

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il giudice Arthur Engoron haDonalde i suoi due figli Donald Jr ed Eric a354nel processo civile a New York per aver gonfiato glidella holding di famiglia allo scopo di ottenere condizioni piu' vantaggiose da banche e assicurazioni. Oltre alle sanzioni,è stato bandito per tre anni dal fare affari nello Stato di New York o avere ruoli apicali in qualsiasi azienda dell'area. Mentre Eric e Don jr sono stati baniditi dal fare affari a New York per due anni e condannati auna sanzione da 4di dollari ciascuno.