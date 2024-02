Assegno Unico | tabelle importi di tutte le maggiorazioni 2024

L'assegno unico, infatti, viene rivalutato ogni anno in base all'inflazione. Per l'anno in corso, le tabelle con i nuovi importi dell'assegno per il 2024 e le relative soglie ISEE aggiornate sono

A partire dal mese di febbraio l'Assegno Unico Universale è riconosciuto ai beneficiari secondo i nuovi importi rivalutati in misura pari ad un +5,4%.L'aumento è figlio di quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del Decreto legislativo del 29 dicembre 2021 numero 230, secondo cui gli importi dell'Auu e le relative soglie Isee sono "adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita".Lo scorso 16 gennaio il comunicato Istat ha reso noto che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio/dicembre 2022 e gennaio/dicembre 2023 si è attestata al citato +5,4%.I valori aggiornati dell'Assegno Unico, come reso noto dall'Inps con il Messaggio dell'8 ...

