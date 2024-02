Assegno unico e universale 2024 per i figli a carico | quali sono gli importi previsti e come fare richiesta

Quando pagano l'Assegno unico a Febbraio 2024? Ecco gli aumenti e le date del calendario Inps - LE date . L’assegno unico universale per figli a ... ()

Riforma Isee - le famiglie chiedono di togliere l’Assegno unico dal calcolo : cosa può cambiare

Il Governo è al lavoro per cambiare il calcolo dell’Isee, anche per rimediare al cortocircuito che vede l’Assegno unico far lievitare l’indicatore, ... (quifinanza)