Assegno di inclusione | come verificare se la domanda è stata accolta

ha nulla a che vedere con quello che dovrebbe essere il fine ultimo di misure come quella in questione: il sostentamento dei poveri per un benessere comunitario. Chi prende l'Assegno di inclusione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Firenze, 16 febbraio 2024 – In Toscana, secondo le stime Irpet, sarebbero circa 23mila i potenziali beneficiari dell'di, misura di sostegno economico e disociale e professionale che ha preso il posto del reddito di cittadinanza. Chi ha richiesto l’Adi entro il 31 gennaio 2024 può visualizzare sul portale Inps l'esito dellae dunque sapere se è, respinta, posta in evidenza o sospesa. Se la, l'importo del contributo - al massimo 500 euro al mese - sarà accreditato dall'Inps sulla carta di, che può essere ritirata negli uffici postali. Se larespinta, dal 27 febbraio 2024 sarà possibile consultare, oltre ...

