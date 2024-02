Aspides | al via da lunedì la missione nel mar Rosso L’Ue | «Durerà un anno con possibile rinnovo»

La missione europea nel Mar Rosso, denominata 'Aspides', sarà lanciata lunedì prossimo e sarà rischiosa. Lo ha dichiarato un alto funzionario europeo in vista del Consiglio Affari esteri di lunedì prossimo. Il comando strategico della missione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’Unione europea è pronta a lanciare laper proteggere le navi mercantili nel Mardagli attacchi degli Houthi. Lo farà in occasione del Consiglio Affari Esteri previsto per19 febbraio. A renderlo noto è un alto funzionario di Bruxelles. Laun, conprevia decisione del Consiglio Ue», specifica la fonte. A differenza di Prosperity Guardian,sarà esclusivamente difensiva e non precederà attacchi via terra. L’obiettivo è salvaguardarsi dalle operazioni della milizia filo-iraniana che controlla parte dello Yemen e che dal 7 ottobre ha preso di mira navi occidentali in transito tra il Canale di Suez e il Golfo di Aden dello Yemen. «Sarà ...