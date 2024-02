Ascolti tv | i dati del 15 febbraio 2024

Ottimi ascolti al giovedì sera per Rai 1 e Canale 5: vince Doc 3 con una nuova puntata ricca di colpi di scena . Ecco tutti i dati auditel del 15 febbraio 2024 per la prima

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bene la quinta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 Nella serata di ieri, giovedì 15, su Rai Uno la quinta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha conquistato 4.877.000 spettatori pari al 25.8% di share (primo episodio a 5.143.000 e il 24.5%, secondo episodio a 4.623.000 e il 27.4%). Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video 2.917.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 Creed – Nato per combattere è la scelta di 447.000 spettatori pari al 2.4%. Su Italia1, Le Iene presentano: Inside porta a casa 1.069.000 spettatori con uno share del 7.1% (anteprima di 19 minuti a 830.000 e il 3.8%). Su Rai3 Splendida Cornice ottiene 744.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 723.000 spettatori (4.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 656.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 la gara d’andata degli spareggi ...

