Ascolti TV | Giovedì 15 febbraio 2024

Di ritorno, in questo giovedì 15 febbraio, Doc dovrà vedersela ancora con Terra Amara su Canale 5, fin qui puntualmente battuta negli ascolti. Trama della quinta puntata La quinta puntata è, come le

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Matilde Gioli - Doc 3 (US LuxVide, ph. Bettoja) Nella serata di ieri,15, su Rai1 la quinta puntata di Doc – Nelle Tue Mani 3 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Creed – Nato per combattere è la scelta di .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del % (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Splendida Cornice segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 la gara d’andata degli spareggi di Europa League: Milan-Rennes ottiene .000 spettatori con ...