Ascolti TV 15 febbraio | Doc – Nelle Tue Mani 3 contro Terra Amara | Ecco chi ha vinto la sfida in prima serata

Ascolti TV di giovedì 15 febbraio : dopo la settimana sanremese, ieri il palinsesto della prima serata ha visto di nuovo fronteggiarsi Doc - Nelle Tue Mani 3, il medical drama con Luca Argentero di

Secondo gradino del podio per Canale5 con 'Terra amara', terzo posto per Tv8 con la partita Europa League Milan –Rennes Torna l'appuntamento con la ... (sbircialanotizia)

Ospiti C’è posta per te, 17 febbraio: arrivano Giorgia, Emanuel Lo (e non solo): Giorgia ed Emanuel Lo ospiti della prossima puntata di C’è posta per te Finalmente il pubblico rimasto orfano per più di una settimana a causa ...

Trattori di nuovo in piazza nel cuore di Perugia: "L'Europa ci ascolti": Gli agricoltori hanno stazionato con i loro mezzi davanti a palazzo Cesaroni, sede dell'assemblea regionale. Squarta: "siamo vicini al mondo agricolo" ...

Calcio Estero live DAZN dal 16 al 19 Febbraio (Liga Spagnola, Championship, Liga Portugal Betclic): Calcio Estero live DAZN dal 16 al 19 Febbraio (Liga Spagnola, Championship, Liga Portugal Betclic), Sei un grande appassionato di calcio Ecco, allora sei un grande appassionato di DAZN! Sulla piattaf ...