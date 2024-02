Giorni fa Myrta Merlino ha annunciato a sorpresa sui suoi profili personali social di non poter andare in colpita da una brutta stata sostituita da Giuseppe Brindisi (QUA per consultare gli ascolti

Ascolti TV 15/01/24: Brutta sorpresa per Doc 3, Terra Amara vince la sfida! Ecco i dati (Di venerdì 16 febbraio 2024) È vero, la televisione italiana è ancora viva! La serata di giovedì 15 febbraio 2024 ha mostrato come i telespettatori siano ancora affamati di storie avvincenti e programmi coinvolgenti. Ecco un breve resoconto di come si sono comportati i nostri show preferiti. Il trionfo di Doc - Nelle tue mani 3 Nonostante un leggero calo rispetto alla scorsa puntata, il medical drama di Rai Uno, Doc - Nelle tue mani 3, ha ancora una volta conquistato il cuore degli spettatori italiani. Con una percentuale di share dell'ampio 25,8%, il team di Luca Argentero ha raggiunto meno di 5 milioni di spettatori, ma rimane comunque in cima alla classifica. Terra Amara sorprende su Canale Cinque Anche Terra Amara, in onda su Canale Cinque, non ha deluso le aspettative, conquistando il secondo posto della ...

