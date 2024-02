Arte | ‘Look Down’ di Jago al Palazzo Reale di Palermo

L'allestimento presso il Cortile Maqueda seicentesco è stimolo per ricercare maggiore bellezza dell'arte, difenderla e curarla". 'Look Down' era stata inizialmente posizionata in Piazza del

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 feb. (Adnkronos) – Un bambino di marmo bianco, rannicchiato in posizione fetale, è posizionato da oggi al centro del Cortile Maqueda deldi, rivolto verso uno dei luoghi spirituali più importanti al mondo, la Cappella Palatina, simbolo della convivenza tra culture e religioni diverse. Si tratta della celebre opera, chiaro invito a ?guardare in basso?, realizzata dae voluta adalla Fondazione Federico II. Il ‘feto’ rappresenta lo sguardo dell?rivolto ai più fragili, in antitesi all?indifferenza.rimarrà esposta fino al 3 giugno. () ()Lo scultore italiano, considerato uno dei più grandi artisti del panorama nazionale e internazionale, era presente questa mattina all?anteprima per la stampa a cui ha pcipato il direttore generale della Fondazione Patrizia Monterosso.si è visibilmente commosso durante lo svelamento dell?opera., Patrimonio mondiale dell?Umanità, è certamente un luogo adatto per l?allestimento: si crea un rapporto quasi naturale tra l?opera e il contesto, un dialogo non solo concettuale ma anche visivo tra l?opera e l?antica bellezza architettonica del luogo. ?L?opera ? ha detto– può avere la capacità di sottolineare le caratteristiche dello spazio che la circonda ma è sicuramente assoggettata al valore, alla storia e al racconto che quel luogo, inevitabilmente, impone sull?opera stessa. È un po? come quando noi esseri umani ci troviamo a frequentare dei luoghi e ci sentiamo condizionati dagli stessi. La relazione della mia opera conè esattamente come quello che ogni visitatore può provare all?interno di questi spazi”. ?– ha detto Gaetano Galvagno, presidente dell?Ars e della Fondazione Federico II – nei secoli si è contraddistinto per una visione culturale innovatrice. Il mio impegno e della Fondazione Federico II è quello di proporre una continua vivificazione dei contenuti artistici e culturali che affermano ancora oggi la loro contemporaneità attraverso, contenuti e bellezza. L?opera di, allestita nel cortile Maqueda, va proprio in questa direzione”. “L?allestimento dell?opera Look Down – ha aggiunto Monterosso – non altera la fruizione del luogo, ma la esalta e crea l?opportunità di nuovi approfondimenti e nuova rigenerazione. L?diè anche comunicazione e contribuisce a determinare ulteriori consapevolezze. L?allestimento presso il Cortile Maqueda seicentesco è stimolo per ricercare maggiore bellezza dell?, difenderla e curarla”.era stata inizialmente posizionata in Piazza del Plebiscito a Napoli, durante il lockdown. Successivamente, l?opera è stata esposta nel deserto di Al Haniyah a Fujairah (Emirati Arabi Uniti) prendendo il nome di ?Look Here?. Durante questa permanenza l?opera è stata vandalizzata. A settembre 2023, è stata riportata in Italia e collocata di fronte al Colosseo a Roma. L'articolo CalcioWeb.