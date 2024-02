Arrivano le prime fragole e costano meno fino a 5 | 10 euro

Iniziano a fare capolino le prime fragole , per le quali si rileva un calo del prezzo rispetto alle scorse settimane grazie al fatto che le temperature al di sopra della media rendono più rapido il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tutti di stagione e con un ottimo rapporto qualità-prezzo i prodotti agroalimentari suggeriti per la settimana che va dal 16 al 23 febbraio da "La Borsa della Spesa", servizio realizzato in collaborazione con Consumerismo No Profit su dati Bmti e Italmercati. Iniziano a fare capolino le, per le quali "si rileva un calo del prezzo rispetto alle scorse settimane grazie al fatto che le temperature al di sopra della media rendono più rapido il processo di maturazione del frutto, con prezzi che vanno da 4,50 a 5,10/Kg. Consigliatissimi cavolfiori,cchi, lattughe, carciofi e indivie. In questo caso, l'incremento delle temperature ha portato ad un sostanziale aumento della produzione e ad un conseguente ribasso dei prezzi. Mediamente, troviamo i cavolfiori a 0,50/Kg, le lattughe da ...