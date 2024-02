Arriva “Marta” | la campagna di sensibilizzazione contro le molestie sui mezzi pubblici

responsabili di tutte le aziende del trasporto pubblico (Arriva, e Zani che hanno fatto salire a bordo dei propri mezzi la campagna del territorio che si occupano dei temi affrontati da "Marta"

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Bergamo.”, ladilesui. Una lettera, inviata a novembre 2022, scritta da una giovane, vittima di un episodio avvenuto proprio su un pullman, è stata la ragione per la quale l’Agenzia del trasporto Pubblico Locale ha scelto di creare un progetto volto a fornire un vademecum, un decalogo di regole di comportamento, dedicato non solo a chi subisce determinate azioni, ma anche a chi ne è testimone. Bergamo ancora una volta precursore di un’iniziativa importante, in vigore da oggi, con la volontà e l’impegno da parte dell’assessore Franco Lucente, con competenza regionale ai trasporti, di esportare il modello non solo alle altre città della Lombardia, ma anche in altri luoghi, come i ...