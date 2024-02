Arriva la sentenza della Cassazione | confiscato il castello del ‘Boss delle Cerimonie’

scrive la magistrata onoraria Larisa Marchioretto nella sentenza sul ricorso di una cittadina che non ha potuto godere della In caso di mancato pagamento entro cinque giorni, arriva a casa il

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon c’è pace per il ‘o ‘La Sonrisa’ che dir si voglia. LaCorte didi ieri ha stabilito la confiscagrande struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate e questa è esecutiva. Un colpo per la location diventata famosa per la serie tv andata in onda su Real Time e dedicata a ogni tipo di festeggiamento possibile e immaginabile. Una vicenda giudiziaria nata nel 2011 quando, secondo le indagini, gli inquirenti contestarono una lunga serie di abusi nell’area da oltre 40mila metri quadri, cominciati nel 1979. Una confisca che interessa immobili e terreni che saranno acquisiti nel patrimonio immobiliare del comune di Sant’Antonio Abate. Ladel 2016 portò a un anno ...