Arianna Mihajlovic | “Il Bologna ha onorato lo stipendio di Sinisa fino alla scadenza del contratto”

Arianna Mihajlovic e gli ultimi momenti di Sinisa. Il litigio e poi il chiarimento con Mancini Il Bologna di Thiago Motta sta facendo una grande stagione, i rossoblù sono addirittura in lotta per

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 febbraio 2024 – A quattordici mesi dscomparsa di, ex tecnico delvenuto a mancare il 16 dicembre del 2022, ha parlato la moglie, intervistata dal Messaggero: “L’esonero?non se lo aspettava e ci è rimasto molto male – ha spiegato l’ex soubrette –. Lo aveva detto che non si sarebbe mai dimesso, la sua voglia di lottare era unica. Ilha scelto un’altra strada e non posso giudicare”. Poi, la rivelazione: “La società halodi mio maritodel: un gesto straordinario che in un momento di sbandamento mi ha dato delle sicurezze”. Vicinanza: “Il ...