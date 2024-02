Arianna Mihajlovic | «Ho sofferto di depressione | ma ho deciso di vivere»

Mihajlovic ha lottato contro la leucemia per 4 anni. "Mi ero ha faticato a camminare" , ricorda Arianna. Quando lo sportivo ha A posteriori ho sofferto molto per questo. Mi ha fatto soffrire l'

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È tornata a parlare del compianto marito, in un’intervista a Il Messaggero, è tornata a parlare di Sinisae della sua scomparsa. Non solo, ha anche ammesso di averdi. «Il professionista a cui mi sono rivolta ad un certo punto mi ha detto:, o ti rialzi e vivi per te e i tuoi figli, oppure ti lasci andare e te ne vai come Sinisa. Frasi forti, che mi hanno scosso e ricordato chi sono: vengo dalla borgata, ho avuto una palestra di vita molto pesante e oggi raccolgo i frutti di quella esperienza. Non lo nego, niente è come prima, ma ho dei figli meravigliosi e una nipotina. Hodi». Poi, ricorda come domenica ci sia Lazio – Bologna: «È la partita di Sinisa, tornerò allo stadio e mi ...