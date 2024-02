Ariana Grande e Mariah Carey hanno unito le forze. Il 16 febbraio uscirà il remix di y es, and? , il singolo di Ariana Grande ora in vetta alle classifiche che ha anticipato il settimo album in studio

Ariana Grande e Mariah Carey, il duetto sulle note di 'Yes, And?' (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tanto caruccia Yes And, un pezzo pop delizioso e perfetto per il comeback di Ariana Grande, infatti è arrivato alla numero 1 della Billboard Hot 100. Purtroppo però dopo sole 4 settimane il singolo è uscito dalla top 20, ma quella volpina di Ariana oggi ha giocato l'asso nella manica che potrebbe riportare il suo singolo ai piani alti delle classifiche di tutto il mondo. La popstar americana ha rilasciato il remix di Yes And con Mariah Carey. Le voci della Grande e della Carey si sposano alla perfezione, queste due insieme sono adorabili, dalle whistle note iniziali, fino all'ultimo secondo del pezzo. Più duetti tra icone del pop, grazie. Ariana Grande and Mariah Carey doing whistles ...

